RIETI - La notizia era già ufficiosa da qualche giorno, ora invece è proprio ufficiale. La gara tra Siracusa e Rieti, valida per la ventottesima giornata del girone C, verrà recuperata mercoledì 10 aprile. Il match, inizialmente fissato per il 24 febbraio, non si disputò in quanto lo stadio "Nicola De Simone" era stato pesantemente danneggiato dagli eventi atmosferici che, in quei giorni, avevano interessato alcune zone della Sicilia. Sarà un momento chiave dalla stagione del Rieti, perché il 7 aprile gli amarantocelesti giocheranno in trasferta la sfida delicatissima in chiave salvezza contro la Paganese e, appunto, tre giorni più tardi, anche il recupero contro il Siracusa. Si attende ora solo il comunicato del club, anche se la notizia è già certa.