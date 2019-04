PRIMO TEMPO

GOL SIRACUSA

PREPARTITA

FORMAZIONI UFFICIALI

Siracusa

Rieti

Arbitro

RIETI - Primo match point salvezza per il Rieti sul campo del Siracusa.42'- Ci avviciniamo alla fine del primo tempo al " De Simone" di Siracusa. Rieti meglio nella seconda parte del primo tempo, ma si resta sull'1-037'- Siracusa vicino al raddoppio. Bella azione dei padroni di casa, ancora cross basso di Parisi, e Catania ci prova con il tacco, risponde in presa bassa Marcone.34'- Contropiede del Siracusa spinto da Russini, trattenuto da Garofalo. Ammonito il centrocampista del Rieti, secondo del match dopo Ott Vale31'- Primo cartellino giallo del match. Un paio di contrasti duri a centrocampo, alla fine ammonito Ott Vale per il Siracusa26'- Primo corner del match per il Rieti, Brumat mette in mezzo ma arriva un fallo in attacco. Calcio di punizione per il Siracusa.21'- Calcio di punizione guadagnato da Brumat all'altezza del vertice destro dell'area di rigore del Siracusa. Schema del Rieti con conclusione altissima di Garofalo18'- Dopo il gol dello svantaggio il Rieti si è subito riversato in avanti. Ancora nessuna occasione per gli amarantocelesti, ora però più propositivi13'- Subito reazione del Rieti che si proietta in avanti. Azione personale sulla destra di Brumat, traversone pericoloso liberato dalla difesa siciliana.11'-. Ancora azione sulla fascia dei padroni di casa con Parisi, tocco sottoporta di Catania, premiato prima della gara per i 50 gol realizzati con la maglia del Siracusa9'- Ora il Siracusa prova a prendere l'iniziativa. Un paio di sgroppate interessanti a sinistra da parte di Palermo, ma nessun pericolo per il Rieti5'- Avvio di gara a ritmi bassi tra Siracusa e Rieti. Partita equilibrata, ancora nessuna occasione degna di nota1'- Arrivato il fischio di inizio al "De Simone". Siracusa in completo blu, Rieti con maglia bianca e finiture amarantocelestiAmarantocelesti in campo al "De Simone" di Siracusa per il recupero della nona giornata di ritorno. Grandi novità di formazione proposte da Ezio Capuano, che schiera un centrocampo quasi totalmente inedito. In difesa come anticipato ci sarà Scardala, mentre i tre centrali in mediana saranno Garofalo, Xavi e Palma, confermati Zanchi Brumat sugli esterni. Maistro, colpito da febbre, va in panchina, davanti la coppia Gondo, diffidato, e Cernigoi. In caso di vittoria amarantocelesti matematicamente salvi. Queste le formazioni ufficiali:: Crispino, Parisi, Turati, Ott Vale, Palermo, Vazquez, Catania, Daffara, Bertolo, Bruno, Russini. All. Raciti: Marcone; Mattia, Scardala, De Vito, Zanchi, Xavi, Palma, Garofalo, Brumat, Cernigoi, Gondo. All. Capuano: Lorenzin di Castelfranco Veneto (Coliniucci- Miniutti)