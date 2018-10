IL PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Siracusa

Arbitro

RIETI - Nona giornata nel girone C del campionato di Lega Pro. Il Rieti ospita il Siracusa al Manlio Scopigno.31'- Il Rieti protesta per un presunto tocco con il braccio in area di Bertolo, l'intervento sembrava comunque regolare25'- Meglio il Siracusa allo Scopigno. Gli ospiti tengono il pallino del gioco e hanno creato un paio di situazioni pericolose.20'- Nonostante il gol subito a freddo il Siracusa adesso preme. Il Rieti lascia campo e prova a colpire in ripartenza. Ancora brivido per gli amarantocelesti su un calcio di punizione dei siciliani11'- Il Siracusa protesta per un calcio di rigore. Uscita fuori tempo di Chastre che non si intende nel disimpegno con Pepe. Episodio che lascia più di qualche dubbio8'- Il gol realizzato dopo appena 6 secondi dal Rieti è una specie di record. Dopo l'avvio tremendo il Siracusa cerca di prendere un po di campo. Rieti comunque in controllo1'- Rieti subito in vantaggio. Dopo 6 secondi di gioco lancio lungo di Pepe, buco della difesa del Siracusa e Vasileiou batte Messina.Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti con classica maglia amaranto e croce celeste, Siracusa in completo bianco. Qualche minuto di ritardo per via di un buco nella rete della porta dove attaccherà il Rieti. Tutto risolto, si parte.Il Rieti ospita un Siracusa che cerca punti dopo un periodo complicato. Anche gli amarantocelesti sono reduci da due sconfitte consecutive: l'unico successo allo Scopigno è stato quello contro la Casertana. Rispetto alla formazione ipotizzata alla vigilia un paio di cambi: Gondo rimane titolare davanti al posto di Todorov, mentre Xavier Venancio gioca al posto di Cericola. Torna Dabo a destra, mentre a sinistra, come anticipato, giocherà Gallifuoco al posto di Papangelis.: Chastre, Dabo, Pepe, Gigli, Gallifuoco, Palma, Diarra, Maistro, Vasileiou, Xavier Venancio, Gondo. All. Chéu: Messina, Fricano, Del Col, Turati, Ott Vale, Palermo, Vazquez, Diop, Daffara, Bertolo, Tunnetti. All. Raciti-Pagana: Carella di Bari (Mannenti-Martinelli)