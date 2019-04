© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La solita chiarezza unita ad una carica agonistica quasi senza eguali. Il Rieti va a Siracusa per vincere, senza fare calcoli. In estrema sintesi è questo il pensiero della vigilia di Ezio Capuano, che in conferenza parte dalle pesanti assenze: "Marchi e Gigli out? Per noi sono due giocatori importanti, ma questo gruppo ha già dimostrato di saper sopperire a qualsiasi assenza. Un gruppo dove non ci sono fenomeni ma che tutti vorrebbero allenare". A chi pensava che il Rieti potesse fare dei calcoli, Capuano risponde cosi: "Ci spacchiamo il culo ogni giorno, stamattina ho dovuto sospendere l'allenamento per la troppa foga. Andiamo a Siracusa senza fare calcoli, scendiamo in campo per vincere e festeggiare già domani la salvezza, poi se il Siracusa sarà più bravo di noi gli stringeremo la mano". Una partita complicata quella di domani, anche perché entrambe le squadre arrivano da due vittorie consecutive: "Loro hanno battuto la Sicula Leonzio e asfaltato il Potenza in casa, hanno un allenatore bravo, domani è il primo match point, nella mia vita non ho mai fatto calcoli. Giocheremo tutte le partite al limite, anche se domani dovesse arrivare la salvezza, sono una persona d'onore, voglio dare un vantaggio a chi giocherà contro di noi: il Rieti si giocherà ogni partita fino in fondo". Parole chiare, non solo relative alla partita di domani alle 14.30, ma anche per il resto del campionato. Con le assenze la novità è il ri-esordio di Scardala da titolare: "Non solo lo farò giocare - ha detto lo stesso Capuano - ma sarà un onore per me dargli anche la fascia da capitano. E' uno dei giocatori più uomini che abbia mai allenato, ha la mia fiducia illimitata". Probabile qualche cambio di formazione per far rifiiatare qualcuno: "In questa squadra non ci sono titolarissimi, l'ho sempre detto, non è da escludere che domani ci possa essere un po di turnazione. Chi vede il Rieti allenarsi capisce perché arrivano i risultati. Nel ritorno abbiamo fatto 21 punti, numeri stratosferici con cinque partite da giocare, questo è dedicato a chi dice che ci accontentiamo". La carica del Rieti e del suo condottiero, alla vigilia di un match che potrebbe regalare una salvezza che dopo penalizzazioni e cambio di regolamento "avrebbe del miracoloso", per dirlo proprio alla Capuano.