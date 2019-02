© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Siracusa-Rieti non si giocherà. Il maltempo che ha interessato alcune zone della Sicilia nelle scorse ore ha causato numerosi disagi, ma soprattutto danni allo stadio "Nicola De Simone". Intorno alle 10 della mattina proprio il Siracusa, attraverso i suoi profili social, aveva parlato di un sopralluogo in corso per valutare che ci fossero le condizioni di sicurezza per scendere in campo. Durante la lunga mattinata si è svolta anche una riunione Gos proprio per capire se ci fossero o meno le condizioni per disputare la gara.Pochi minuti fa anche il comunicato ufficiale: «A seguito della verifica effettuata in sito- si legge nella relazione- cause forti raffiche di vento, è avvenuto il distacco di parti di elementi del controsoffitto della pensilina insistente sulla tribuna centrale e che altre sono in procinto di esserlo. Le parti già distaccate risultano precipitate all' interno impianto sportivo. Considerate il perdurare delle avverse condizioni meteo , allo stato attuale, non potendosi garantire la sicurezza sia degli spettatori, sia degli addetti alla manifestazione sportiva, allo stato dei fatti, non sussistono le condizioni minime di sicurezza sia per gli spettatori, sia per gli atleti per l' utilizzazione dell' impianto sportivo, fino a successiva verifica tecnica da effettuare alla fine dei fenomeni meteorologici».