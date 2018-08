La compagnia teatrale Sipario Rosso riporta il vernacolo reatino ad Amatrice

RIETI - Sipario Rosso prima compagnia a riportare sorrisi dopo il sisma ad Amatrice. La Compagnia Teatrale Reatina record di spettatori, dai primissimi momenti dopo la tragedia del 24 agosto, si mobilitò subito per dare un aiuto concreto alla popolazione di Amatrice ed Accumoli, dalla raccolta viveri, alla consegna di primissimo materiale didattico per le scuole.



L'esigenza poi si è spostata sulla necessità di sposare un progetto che fosse aderente con la storia del gruppo teatrale e così, il dialetto è divenuto centrale per un'altra grande azione di solidarietà: aiutare con tutti i mezzi possibili la compagnia teatrale amatriciana.



Questo gemellaggio fra le due realtà artistiche espressione, della provincia di Rieti, avverrà il 22 agosto, quando Sipario Rosso sarà il primo gruppo a riportare il vernacolo Reatino nelle terre distrutte dal terremoto. Ancora una volta l'arte e la cultura, dimostrano di essere la luce che mai si spegne neanche nei momenti più bui.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA