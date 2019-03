RIETI - Sipario Aperto festeggia 50 anni di teatro e torna in scena con "Pasqualinu lu pazzu dde li puzzi", personaggio mitico che ha suscitato ilarità e anche commozione. Interpretato da Guido Marcellini, il popolare personaggio, tanto amato, è uscito dalla penna di Renato Brogelli.

Il primo appuntamento della commedia, in due atti, è andato in scena ieri al Piccolo Teatro dei Condomini, in via di Mezzo 184 a Rieti.

Uno spettacolo divertente ed incalzante, con i dialoghi affidati agli attori di Sipario Aperto alle prese con una commedia vivace e piena di risate.

Insieme a Marcellini sul palco anche Stefania Spera, Massimiliano Tozzi, Adonella Scopigno, Alessandra Angelucci, Augusto Domenici, Simone D’Ippolito e Mauro Fabrizi.

Questa sera la replica è alle 21.30, domani alle 17.30. Per informazioni 333-1550417.



