Alessio Piermarini nuovo segretario reatino di Sinistra Italiana

RIETI - Si è svolto domenica 21 febbraio il congresso del circolo di Rieti di Sinistra Italiana alla presenza del Segretario Regionale Marco Maddalena e della Segreteria Provinciale Nicoletta Ciferri. L'assemblea congressuale ha eletto attraverso la votazione segretario del circolo Alessio Piermarini.

«Tra i temi trattati la recente fiducia al governo Draghi, e l'apprezzamento e la piena condivisione verso la posizione del Segretario Nazionale Nicola Fratoianni e dell'Assemblea Nazionale del partito che hanno deciso di non sostenere l'”ammucchiata” oggi al governo - si legge nella nota - L'occasione dei congressi e più in generale l'attività dei prossimi mesi dovrà contenere quindi una forte opposizione a Draghi e al suo esecutivo, per permettere di costruire un partito dentro la società che sia punto di riferimento per chi pensa ad una vera alternativa al sistema attuale. Nel corso dei prossimi giorni il Segretario neo eletto Piermarini convocherà il direttivo per programmare le iniziative dei prossimi mesi anche in funzione delle elezioni amministrative della città di Rieti che si terranno nel 2022».

