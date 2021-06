Università, il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti organizza un vertice tra le istituzioni

RIETI - Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, nella convinzione che il momento vissuto dal territorio richieda l’impegno concreto di tutti gli attori istituzionali, ha organizzato una riunione di confronto sul tema dell’Università reatina per la mattinata di venerdì 18 giugno presso il Comune di Rieti, con l’obiettivo di elaborare una strategia chiara e condivisa per garantire e sviluppare l’esperienza universitaria nel Reatino.

All’incontro sono stati invitati i deputati Alessandro Fusacchia, Gabriele Lorenzoni, Fabio Melilli, Paolo Trancassini, l’assessore al lavoro, scuola, formazione e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, i Consiglieri regionali Sergio Pirozzi e Fabio Refrigeri e il Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse.

L’Amministrazione comunale di Rieti, nel ribadire di aver onorato i propri impegni finanziari nei confronti del Consorzio Sabina Universitas, sanando anche situazioni pregresse ascrivibili a precedenti consiliature, evidenzia la necessità di superare sterili polemiche ed esprime l’auspicio che la classe dirigente del territorio sappia operare concretamente e in maniera collaborativa per individuare le soluzioni più adatte a garantire e irrobustire l’Università a Rieti. In attesa di tale augurabile esito non è pensabile, però, interrompere l’esperienza del Consorzio Universitario.