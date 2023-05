Il sindaco di Rieti Sinibaldi invitato al summit del gruppo dei conservatori europei in Finlandia

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, è stato invitato a partecipare al “Localism summit 2023” di Ecr – il gruppo dei Conservatori Europei, in programma domani, 12 maggio, in Finlandia, dedicato quest’anno al tema “Sustainable growth through a just energy transition”.

Il summit che si terrà nella Città di Lappeenranta, avrà come focus principali la smart mobility nelle Città e le soluzioni verdi e innovative per l’Europa.

«Sono onorato di partecipare al vertice europeo del gruppo dei Conservatori – dichiara il Sindaco Daniele Sinibaldi – Da un lato, è importante che una Città come Rieti sia presente in tavoli di ampio respiro per promuovere relazioni e contatti utili alla crescita generale e all’apertura del nostro territorio verso l’esterno.

Dall’altro è importante essere presenti perché i temi del summit sono tra le principali sfide con le quali si confronteranno amministratori e cittadini nei prossimi anni. Sviluppare la mobilità in chiave sostenibile e individuare soluzioni innovative che contemperino le esigenze di sviluppo con quelle di indipendenza energetica e di rispetto dell’ambiente sono obiettivi imprescindibili per tutte le nostre comunità».