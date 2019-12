La storia

RIETI - Spettacolo teatrale "Il Sindaco Pescatore" con Ettore Bassi, questa sera a Montopoli presso il Teatro San Michele. Dopo il lancio della fiction della Rai ed una serie di rappresentazioni nei migliori teatri italiani, questa sera, 7 dicembre, alle 21 la storia di Angelo Vassallo, "Il Sindaco Pescatore", liberamente ispirato al libro del fratello Dario che anch’esso sarà presente a Montopoli.La pièce segue la scia della fiction trasmessa dalla Rai ed interpretata da Sergio Castellitto: ma il teatro è più intimo, ha il pregio di avvicinarti alle storie vere. E poi c’è Ettore Bassi, un grande interprete che riesce a portare in scena un monologo avvincente, difficile per certi aspetti ma allo stesso tempo con grande leggerezza, in punta di piedi. Angelo V stato sindaco del piccolo paese di Pollica Acciaroli, in provincia di Salerno, dimostrando che un luogo può cambiare se ci si mette impegno e si vuole lavorare nell'interesse della comunità e non dei singoli. Ma questi cambiamenti, spaventano e non vanno a genio ai tanti, che preferiscono mantenere lo status quo.Questo ha portato all'omicidio del sindaco il 5 settembre 2010, fatto su cui a più di 9 anni di distanza la magistratura sta ancora indagando. Indagini che, come ha raccontato dopo lo spettacolo Ettore Bassi, hanno avuto delle novità negli ultimi mesi e che danno un senso diverso all'intera vicenda.Il progetto, a differenza delle più comuni opere teatrali, non si rivolge solamente agli utenti dei teatri ma è rivolto soprattutto alla gente comune e si prefigge di trasmettere un insegnamento positivo e di incoraggiamento per costruire valori collettivi solidi per un futuro migliore attraverso il buon esempio di Angelo Vassallo. Altro obbiettivo è quello di sensibilizzare le persone, le nuove generazioni in particolare, rispetto a temi e valori sociali sui quali ha ancora senso fondare e consolidare un patto di cittadinanza nei territori resta compito di tutti, dalla famiglia alla scuola, ancor più delle istituzioni locali, in un’epoca di grave crisi etica come quella attuale.