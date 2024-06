A Greccio è duello all'ultimo voto ma Antonio Rosati non riesce a spuntarla: il sindaco resta Emiliano Fabi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sfida elettorale molto combattuta a Greccio, dove alla fine dello scrutinio ha avuto la meglio l'uscente sindaco Emiliano Fabi, farmacista, che si è distanziato per 22 voti in più da Antonio Rosati, già sindaco del paese del primo presepe. La lista del rieletto Fabi, “Greccio in cammino”, è arrivata a 399 preferenze, quella di Rosati a 377 mentre la terza, quella che vedeva come candidato a primo cittadino Alessio Fazi, si è fermata a 224 voti.