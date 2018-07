di Alessandra Lancia

RIETI - «Una figura di m…». Antonio Cicchetti non ci gira intorno: la storia della piscina senz’acqua nel giorno dell’apertura che ha fatto in un attimo il giro d’Italia per sindaco e Comune di Rieti è stata una micidiale figuraccia. Le scuse a tutto tondo di Cicchetti sono arrivate solo in serata, lasciando per l’intera giornata campo libero ai lazzi dell’opposizione e del pubblico dei social, ma quando sono arrivate sono suonate sincere. E anche un pelino rabbiose. «Qui dentro...