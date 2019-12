© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Matteo Renzi arruola i primi due sindaci in provincia di Rieti. Aderiscono ad Italia Viva il sindaco del Comune di Stimigliano e Presidente del consiglio dell’Unione Dei Comuni della Bassa Sabina, Franco Gilardi e il sindaco del comune di Torri in Sabina Michele Concezzi.La decisione di entrare in questo nuovo progetto politico spiega Gilardi "è dettata dalla passione e dal coraggio per creare soluzioni adeguate ad una società moderna ad esempio contrastare la povertà con la crescita ed il progresso, proponendo un modello sostenibile.Siamo orgogliosi di essere Italiani ed Europei - prosegue il sindaco di Stimigliano che guida una coalizione civica - per rendere il nostro Paese più robusto abbiamo bisogno di un’Europa più forte e più coesa, ovvero di un’Europa che ancora non c’e’ ,Italia Viva anche nella provincia di Rieti dovrà essere un valore importante per contribuire ad attuare una politica riformista per rilanciare il nostro territorio e renderlo competitivo"."Essere ricevuti in parlamento - spioega Concezzi - dall’Onorevole Ettore Rosato, accompagnati anche dall’onorevole Marco Di Maio dimostra il fatto che abbiamo voluto creare un rapporto diretto tra il legislatore ed il territorio. Aderire ad Italia Viva - continua il primo cittadino di Torri alla guida di una amministrazione civica - rappresenta la continuità di una politica moderata al servizio del cittadino".