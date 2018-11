© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E’ finita oggi pomeriggio ad Accumoli, la missione durata due giorni nel cratere del sisma del Centro Italia da parte della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera. Il “cicerone” in territorio reatino non poteva che essere Paolo Trancassini, parlamentare componente stesso della commissione ma anche sindaco di Leonessa, che ha accompagnato i colleghi della commissione in questo viaggio di ascolto, ma anche di sintesi di quelle che sono le problematiche che attanagliano i comuni del cratere. “Io credo nella forza della politica di cambiare questa situazione -ha detto Trancassini- occorre rendersi conto innanzitutto della diversità nella ricostruzione: situazioni e territorio differenti tra loro ma tutte bisognose di un patto politico unanime per trovare soluzioni. Potremmo dare un esempio unico per tutto il paese se riusciremo ad ottenere per cinque-dieci anni una vera e propria moratoria sul mantenimento dei servizi per i comuni del cratere”.A coordinare l’incontro tra la commissione ed i sindaci, il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani che ha espresso preoccupazione per il tessuto sociale dopo il sisma ed auspicato che la visita dei deputati corrisponda a “porre gli accenti sulle criticità e porvi rimedio”Il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci non si nasconde e snocciola i temi più “caldi” sui quali dovrebbe essere posto l’accento: “Sentiamo vicino lo Stato ma servono azioni più dirette. Servono azioni più puntuali nella gestione delle attività propedeutiche della ricostruzione. Per noi la fase dell'emergenza ancora non è terminata”. Poi l’attenzione sulle cosiddette seconde case, che sono l’80 per cento di quelle sul territorio: “bisogna dare seguito all’ordinanza delle aree attrezzate per i residenti, altrimenti rischiamo che queste persone non tornino più sul territorio, visti i tempi per ricostruire”. Il sindaco chiede anche più attenzione sulle problematiche inerenti i SAE e comunica di aver scritto anche la Protezione Civile in merito, per agevolare i controlli e la soluzione delle problematiche. Altra problematica da risolvere è quella sui fabbricati non residenziali che attualmente non sono coperti dalle spese di ricostruzione: “dobbiamo prevedere una modifica al decreto almeno per quelli che prima del sisma erano in condizioni dignitose altrimenti rischiamo di avere i nostri centri storici deturpati da tanti buchi in fase di ricostruzione”. E poi non ultima la problematica relativa agli stipendi dei lavoratori assunti a tempo determinato dopo il sisma: “abbiamo anticipato quattrocentomila euro, ma bisogna che abbiamo le giuste coperture o altrimenti la situazione diventa insostenibile”.Presenti al tavolo anche i rispettivi sindaci e rappresentanti di Cittareale, Cittaducale, Antrodoco, Cantalice, Micigliano e Leonessa che hanno esposto altre problematiche (assenti i rappresentanti di Amatrice, Posta e Borbona). Altro tema da rivedere è il rapporto con l’attuale Commissario Farabollini, che a dicembre incontrerà proprio la commissione e con il quale i sindaci lamentano dei rapporti di comunicazione. E’ emersa la necessità anche di una figura politica che possa fare in qualche modo da ponte tra le istituzioni e la figura estremamente tecnica del Commissario. Il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli ricorda il problema delle utenze che presto arriveranno da pagare e la necessaria programmazione di interventi per il dissesto idrogeologico: gli fa eco il collega di Antrodoco Alberto Guerrieri sul tema scolastico. Grandi investimenti in corso per l’edilizia scolastica ed i numeri esigui che condannano la Valle del Tronto e del Velino a dirigenti scolastici “parti time”. La sindaca di Cantalice Silvia Boccini rinnova l’invito fatto dai colleghi a rimuovere le pesanti pastoie burocratiche sui RUP e sulle stazioni appaltanti che spesso corrispondono a mesi di attesa nei lavori pubblici. Anche il sindaco di Micigliano, Emiliano Salvati pone l’accento sulle infrastrutture e sulla banda larga. Temi ricorrenti portati sul tavolo anche dall’assessore leonessano Rauco. Così simili, che alla fine sono queste le tematiche che stanno più a cuore alla popolazione ed agli amministratori.Ad intervenire oltre a Trancassini, anche le componenti della Commissione Erica Mazzetti (FI) e Ilaria Fontana (M5S) che hanno ribadito di voler portare al parlamento le istanze ricevute in questi due giorni e che spingono verso la semplificazione burocratica e per un testo unico sulle aree terremotate con norme mi elastiche ma soprattutto non più calate dall’altro. Via anche a sgravi fiscali per le zone più interne in modo da attrarre più investitori.Si è parlato anche di economia, con la presenza dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella che ha rinnovato l’impegno già speso dalla Regione Lazio in questi due anni, sia con i numerosi bandi che tramite la presenza costante sul territorio. “Occorre un patto per il terremoto -ha detto Manzella- il sisma è stato uno stress test per la nostra legislazione che mette a nudo delle limitazioni ma anche delle possibili ricette per il futuro”.La visita alla zona rossa di Accumoli è stato solo l’ultimo atto di una due giorni che ha sicuramente fatto capire a tutti che il tempo è ormai scaduto. I sindaci chiedono poche cose, ma fatte in fretta. In gioco c’è lo spettro della disoccupazione e dell’abbandono di queste terre di montagna. Sembra proprio giunta l’ultima fermata e stavolta i sindaci davvero si attendono dei provvedimenti che facciano davvero la differenza.