Ad hoc è stato anche istituito un pool per la tutela legale e disciplinare con carabinieri appositamente formati nonchè l'assistenza tecnica di prestigiosi legali come l'avvocato, Giorgio Carta. Una svolta epocale per l’Arma e un impegno senza dubbio gravoso e ricco di responsabilità vissuto nel segno della trasparenza e della democrazia dove il dialogo sarà alla base di lungo percorso di condivisione e rispetto.