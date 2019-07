Ultimo aggiornamento: 09:58

RIETI - La Reale Mutua Torino è vicina all'accordo con Luca Campani, ala grande di 208 cm, è il colpo sotto canestro dei piemontesi, che scelgono così un giocatore di assoluto valore per la categoria. L'alternativa più gradita a coach Cavina, è rappresentata da Giovanni Pini, ancora legato da un contratto con la Fortitudo Bologna.Si sposterà, ma solo di qualche chilometro DeShawn Sims, l'ala grande di Detroit dopo l'esordio in Italia proprio qui a Rieti è pronto a vivere la quarta stagione consecutiva in Italia, questa volta a Casale Monferrato, dopo il passaggio all'Eurobasket e a Biella nell'ultimo campionato, dove Sims si è confermato uno dei migliori terminali offensivi dell'intera lega.Attivissimo il mercato nel girone Est, con Forlì che vira con forza su Brandon Taylor, mentre per l'Assigeco Piacenza in arrivo Jazz Ferguson, ex Biella e Verona.