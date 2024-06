Giro di panchine in bassa Sabina: a Casperia arriva Simone Scaricamazza sperando di bissare Soratte

RIETI - Giro di panchine in bassa Sabina. Casperia ha salutato mister Andrea Capulli, promesso sposo al Torri Stimigliano, con un post sui propri social ed è pronta a voltare pagina ed accogliere sulla propria panchina Simone Scaricamazza, fresco di vittoria del campionato di Prima categoria con il Soratte nel girone C. Scaricamazza torna ad allenare girone reatino dopo un anno vittorioso nella provincia romana. Per Casperia un nuovo progetto tecnico, con nuove idee e diversi innesti che saranno annunciati nei prossimi giorni.

«Innanzitutto ringrazio la società per la fiducia data – spiega mister Scaricamazza - sono contentissimo della scelta fatta, si aspettano tanto da me e tanto voglio dare a loro . Casperia è una piazza dove si può fare benissimo perché con le idee andiamo sulla stessa linea di pensiero, abbiamo un obbiettivo da raggiungere e su questo la società sta lavorando per costruire una rosa di livello.

C'è una bella atmosfera e non vediamo l'ora di iniziare».

Mister Scaricamazza ha avuto modo negli anni passati di poter contare su diversi dei suoi “fedelissimi” che come lui potrebbero arrivare a Casperia dopo la vittoria del campionato con Soratte. Dimitri Gatti e Alessandro Gattarelli, protagonisti entrambi con un assist e un gol nel match decisivo per la vittoria del girone C, sono solo due dei giocatori vicini alla società asprese per la prossima stagione. Nei prossimi giorni, dopo l'annuncio di mister Scaricamazza, la società si muoverà più agevolmente sul mercato dei giocatori.