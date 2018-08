di Lorenzo Bufalino

RIETI - Il 6 agosto scattano i campionati Europei assoluti di atletica leggera a Berlino. A scendere in pista per primi saranno gli atleti impegnati nelle qualificazioni alla finale del lancio del martello tra cui anche Simone Falloni. L’atleta dell’Aereonautica Militare nato a San Cesareo, è stato nella sua permanenza in maglia Studentesca una colonna portante delle squadre dal settore giovanile fino a quello assoluto di cui ora è capitano.



Una certezza per tutta la società reatina e per il suo staff che si concretizzata ancor di più a maggio quando la squadra maschile era a rischio esclusione dalla finale scudetto di Modena. Con il suo spirito di appartenenza, Falloni in Germania per un meeting internazionale pur di essere presente nelle qualificazioni utili per accedere alla finale, prese l’aereo nella prime ore del mattino e alle 14 si ritrovò in pedana al Guidobaldi in maglia rossoblù. Finale centrata anche grazie all’aviere ma soprattutto a giugno scudetto centrato con una prestazione super del campione di San Cesareo. Una stagione fatta di tanti lanci oltre i 73 metri che l’hanno portato ad un secondo posto alle finali nazionali di lanci lunghi a Rieti.



Bella la stagione anche nei prestigiosi meeting tedeschi di lanci come quello di Halle, dove sono presenti tanti dei big della specialità che vede proprio in Europa la sua massima espressione. Negli ultimi due anni Falloni è riuscito a partecipare nel 2016 ai campionati Europei di Amsterdam e nel 2017 ai campionati Mondiali di Londra, dove in entrambe le situazioni si è ritrovato per sua sfortuna anche un clima avverso tra freddo e pioggia. Altra grande svolta nella sua vita agonistica il suo passaggio nel team di allenamento di Nicola Vizzoni, il grande capitano azzurro di tante manifestazioni che nel 2000 andava a vincere la medaglia alle olimpiadi di Sidney. A Pietrasanta in Toscana da due anni Falloni è migliorato molto e la finale di Berlino, potrebbe essere la ciliegia sulla torta di due anni di intensi allenamenti.

