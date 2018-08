di Matteo Di Mario

RIETI – Prosegue con successo il percorso musicale del produttore reatino Simone Biscetti, in arte Simon Bayle. E’ infatti sua la produzione della fortunata traccia “Lavoisier” del rapper romano Francesco Fiori (The Mistnight). Il brano, disponibile anche su Spotify, è stato pubblicato su YouTube lo scorso 26 luglio e ha ottenuto immediatamente una buona popolarità, totalizzando attualmente più di 6000 visualizzazioni.



Simon Bayle e The Mistnight, una coppia senza dubbio interessante e di talento, nata da una grande e sincera amicizia: «Nel corso di quest’ultimo anno, io e Simon ci siamo mossi molto - afferma The Mistnight - Abbiamo suonato insieme ad artisti come Canesecco e Blue Virus, ma allo stesso tempo ci siamo impegnati a curare insieme alcuni bei progetti musicali. È sempre un vantaggio lavorare a stretto contatto con i propri amici, diventando in seguito colleghi. “Lavoisier” ha ottenuto esiti decisamente positivi su tutti i digital stores e sono proprio risultati come questo che ci spingono a continuare sulla strada intrapresa. Ora ci stiamo preparando per delle novità, tra cui una traccia in uscita nelle prossime settimane».



Programmi ed idee dunque ben definite per i due, che intanto si godono i frutti di un pezzo dalle caratteristiche precise e dagli effetti mediatici in parte anche inattesi: «Si tratta di una traccia che si differenzia dal sound attuale che caratterizza il nostro genere - dichiara Simon Bayle - Un brano che quindi fornisce una versione aggiornata della nuova wave Trap. Confesso che non ci aspettavamo un così grande interesse del lavoro a poco più di una settimana dalla sua uscita, ma siamo molto felici perché questo è il segnale che il tempo speso nel realizzarlo non è stato vano».



Si dice spesso che le cose fatte con passione sono quelle meglio riuscite. Dopo l’ottimo risultato ottenuto con questa “Lavoisier”, Simon Bayle e The Mistnight non possono far altro che confermare.

Marted├Č 7 Agosto 2018



