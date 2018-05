di Raffaella Di Claudio

RIETI - Dal Friuli a Roma in bicicletta, passando per Magliano Sabina, per ricordare Simona Monti e tutte le vittime dell’attentato terroristico del primo luglio 2016 a Dacca, in Bangladesh.



“L’iniziativa è partita dai familiari di Cristian Rossi e Marco Tondat che hanno ideato la “Pedalata a ricordo della strage di Dacca” che toccherà tutti i paesi di origine delle vittime dell’attentato, fino a raggiungere il Quirinale il 9 maggio in occasione del giorno della memoria per le vittime del terrorismo", ha spiegato Luciano Monti, papà di Simona, uccisa a 33 anni mentre era incinta il piccolo Michelangelo.



Sono partiti il due maggio dal Friuli, i sette ciclisti protagonisti della pedalata della memoria, cui se ne aggiungeranno tre provenienti da Piedimonte Matese, paese dove viveva uno dei nove italiani uccisi a Dacca. Sulle maglie, i nomi delle vittime, perché nessuno, in tutte le città che verranno toccate, possa dimenticarli mai.



“Martedì 8 maggio – ha continuato Luciano Monti che il 9 sarà alla cerimonia del Quirinale - arriveranno a Magliano in mattinata, alle 11.30 saranno ricevuti dal sindaco Alfredo Graziani. Seguirà un piccola cerimonia e ci recheremo al cimitero sulla tomba di Simona. È un modo per non dimenticare i nostri cari e quello che è accaduto il primo luglio 2016 a Dacca”.

