Borsa di Studio e Installazione

RIETI - Un’Opera per Simona Monti nella Pineta Comunale di Magliano, luogo a lei caro. L’Amministrazione comunale di Magliano Sabina, nella seconda giunta della nuova consigliatura, guidata dal neo eletto sindaco Giulio Falcetta, ha adottato una delibera, ieri, primo luglio, giorno nel quale ricorreva il terzo anniversario dell’eccidio di Dacca in Bangladesh nel quale fu uccisa insieme ad altre 8 persone, per mano dell’Isis, Simona Monti, 33enne di Magliano Sabina incinta da più di cinque mesi.“Un atto importante per la nostra comunità – è spiegato sulla pagina istituzionale facebook del Comune di Magliano Sabina- una delibera che nel giorno del terzo anniversario dell'eccidio di Dacca pone in un luogo importante per la memoria e per i giovani maglianesi: un'Opera per Simona. Oggi in questa triste ricorrenza l'amministrazione comunale rinnova la borsa di studio per i giovani maglianesi in nome di Simona e dà mandato per la costruzione di una installazione a ricordo della nostra concittadina nella Pineta Comunale, luogo a lei molto caro. La speranza é che il ricordo delle future generazioni sia sul come é vissuta, libera e sognatrice”.