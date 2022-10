Il giallo di Silvia Cipriani, nuovo sopralluogo della Mobile nell'abitazione di Cerchiara dell'ex postina

RIETI - Ulteriore sopralluogo della squadra Mobile di Rieti nell'abitazione di Silvia Cipriani - l'ex postina di Contigliano di 77 anni scomparsa dal 21 luglio scorso - nella frazione di Cerchiara di Rieti.

Nella tarda mattinata, tre agenti in borghese della Questura di Rieti, si sono portati a Cerchiara, hanno varcato il grosso cancello dell'abitazione di campagna e si sono intrattenuti all'interno per un accurato sopralluogo. Operazione finalizzata alla ricerca di conferme investigative o dettata dalla neecssità di trovare riscontri a nuovi indizi in mano agli inquirenti?

Al solito, nulla trapela dalla Questura di Rieti.