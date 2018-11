© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è tenuto martedì, nei locali della questura di Rieti il 5° Congresso provinciale del Silp per la Cgil, dal titolo “Il lavoro è. L’impegno del Silp Cgil per la Sicurezza, la Legalità e i Diritti”.Al congresso sono intervenuti il segretario generale nazionale del Silp Cgil Daniele Tissone, il segretario generale Roma e Lazio Antonio Patitucci, il segretario generale Cgil Rieti-Roma Est e Valle dell’Aniene Luigi Cocumazzo, il vicario del questore di Rieti Marco Dalpiaz, i quadri dirigenziali della questura e della polizia stradale di Rieti, cittadini comuni, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e cariche istituzionali, tra le quali il procuratore capo di Rieti Lina Cusano, l’assessore al Lavoro della Regione Lazio Claudio Di Berardino e dell’assessore del Comune di Rieti con delega alla Sicurezza, Polizia Municipale, Immigrati e Protezione Civile, Onorina Domeniconi.Durante il dibattito è emerso con forza che i temi del lavoro, della legalità e della sicurezza non possono prescindere da un futuro migliore di una sicurezza integrata tra le Forze di Polizia e il lavoro dei cittadini. Sono altresì emerse, tematiche di categoria che verranno rappresentate nelle opportune sedi istituzionali, locali e nazionali. Il congresso ha rieletto all’unanimità segretario generale provinciale del Silp Cgil, per il terzo mandato consecutivo il Gianluca Ds Santis.Nella giornata odierna si è riunito il nuovo Direttivo Provinciale di Rieti, che su proposta del neo Segretario ha eletto, all’unanimità, segretari provinciali Paolo Rosati, Claudio Rotili, Costantino Addato, Romano Pangrazi, Maria Teresa Manili, Angela Pellegrini, Severino Gentile, Fabio Dionisi e Giovanni Tatti.Sono stati delegati al Congresso regionale del prossimo 28 novembre del Silp Cgil Roma e Lazio Gianluca De Santis, Maria Teresa Manili i Giovanni Tatti e Federico Conti.