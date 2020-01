© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è concluso sabato 18 gennaio il primo Corso Catadores organizzato in Provincia di Rieti dal Cigar Club Umbilicus Italiae.Otto sono stati gli allievi che hanno superato con successo l’esame finale e si sono così diplomati "Maestro conoscitore del Sigaro": Giovanni Pastore, Vincenzo Cardellini, Davide Basilicata (sindaco di Fara Sabina), Giulio De Luca Marchioni, Raffaele Focaroli, Alessandro Pittori, Francesca Pizzuti, Aldo Galassi.Il Corso, erogato dalla Cigar Club Association, Associazione Internazionale dei Cigar Club, è iniziato a Marzo 2019 ed ha trattato, nelle diverse lezioni, argomenti quali: la storia del Tabacco, dalla scoperta ai nostri giorni, il processo produttivo, dalla semina alla rollatura in manifattura, le diverse tipologie di tabacco coltivate nel mondo ed i relativi terroir, per passare alle tecniche degustazione ed alla normativa sul fumo.L'esame, alla presenza di una Commissione della Cigar Club Association composta dai Maestri Cadator Gulini, Perna e Macrì, si è svolto presso il ristorante la Foresta di Rieti ed è stato articolato su tre prove: un test scritto, una prova pratica di degustazione di un sigaro cubano ed una prova orale finale. Al termine la consegna dei diplomi.Estrema soddisfazione del Presidente del Cigar Club Umbilicus Italiae e di tutto il Direttivo per aver portato anche nella Provincia di Rieti nuove professionalità legate al mondo del fumo lento sempre più richieste nel settore dell'enogastronomia di alto livello quale corretto abbinamento con cibi, vino e distillati.In programma, fanno sapere dal Cigar Club, una seconda edizione del corso Catadores che dovrebbe iniziare dalla primavera del 2020.