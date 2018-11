RIETI - Nella mattina del 29 novembre, presso il teatro Flavio Vespasiano, avrà luogo un incontro formativo attorno al tema della sicurezza stradale, promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della Salute, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rieti, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime della strada.



All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Luca Iobbi, dirigente della sezione della Polizia Stradale di Rieti e don Massimo Angelelli, direttore nazionale dell’Ufficio per la Pastorale della Salute. Ampio spazio verrà lasciato alle testimonianze e agli interventi da parte delle scuole. Al liceo musicale sono affidati i brani di apertura e chiusura.



