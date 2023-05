Sicurezza stradale nel cuore di Rieti grazie alla due giorni organizzata da Aci per i bambini

RIETI - Il vicesindaco e assessore allo Sport e al Turismo, Chiara Mestichelli, ha partecipato questa mattina all’apertura dell’evento “Karting in Piazza” realizzato dall’Automobile Club Rieti e dall’Automobile Club d’Italia, in collaborazione con il Comune di Rieti e Asm Rieti, per avvicinare i bambini della scuola primaria al tema della mobilità responsabile e sostenibile.

«Un’iniziativa importante, con un format innovativo e gioioso, che punta a veicolare messaggi di formazione stradale e sicurezza ma anche ad avvicinare i giovani agli sport motoristici – commenta il vicesindaco Chiara Mestichelli – Rivolgo i miei complimenti all’Aci per la manifestazione che è stata sostenuta prontamente e con convinzione dalla nostra Amministrazione, per l’interesse condiviso a fare in modo che i più piccoli possano diventare ‘ambasciatori’ di mobilità responsabile».

La manifestazione proseguirà anche domani, martedì 9 maggio, in Piazza Vittorio Emanuele II.