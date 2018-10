LE PAGELLE

RIETI - Pepe e Chastre i migliori nel Rieti vittorioso a Lentini per 1-0 sulla Sicula Leonzio.Man of the match Pepe, che a metà della ripresa decide la partita con un inserimento perfetto sul secondo palo. Bene anche Vasileiou, Todorov non segna ma fa l'assist decisivo.Decisivo nel primo tempo quando, al sesto minuto, neutralizza il calcio di rigore di ripa. Nelle scorsesettimane era stato criticato, risponde con una grande prova.Non spinge mai in fase offensiva, ordinato dietro. Partita da "minimo sindacale" senza lode nè sbavature.Un paio di errori nel primo tempo, nella ripresa però è decisivo. Prima un coast to coast da applausi, poi il gol che decide il match. DeterminanteCome Gallifuoco, ordinato dietro, quasi mai propositivo in fase offensiva, ma visto il risultato va bene cosi.Come al solito tanto lavoro sporco a centrocampo, difende e prova ad impostare. Dopo l'esclusione nella gara di esordio si è preso il centrocampoMezzo voto in più per un paio di chiusure a centrocampo nella ripresa. Suo però il fallo per il calcio di rigore poi sbagliato da Ripa: L'unico a poter dare qualità al centrocampo. Qualche buona giocata ma anche lui può fare decisamente di più. (ordinato, nessuno strappo)Quando accelera mette paura agli avversari. Dribling, giocate ed una conclusione pericolosa nel primo tempo con la quale sfiora il gol (buon esordio per l'attaccante: entra ed è utile alla squadra difendendo bene il pallone):Arriva alla sufficienza grazie al grande lavoro di sacrificio in fase difensiva. In attacco però non salta mai l'uomo, anche se spesso isolato contro due avversari (64' Kean 6: un paio di strappi a destra, prova a puntare la difesa avversaria: utile)Arriva il 6 con l'assist decisivo per Pepe con la specialità della casa: il colpo di testa. Come al solito grande lavoro in avanti ma quasi mai pericoloso (81' Lukinga 6: messo in campo per rinforzare il centrocampo, fa il suo dovere)Questa vittoria è anche la sua. Prepara bene la partita, il calcio di rigore parato da Chastre facilita il compito. Cambi azzeccati.Narciso 5.5, Talarico 5.5, Laezza 5, Aquilanti 5, Squillace 6, M. Esposito 5(60’ Palermo5.5), D’Angelo 5, Marano 5.5 (74’ G.Esposito 5.5), Sainz-Maza 5.5 (60’ Vitale 5.5), Russo 5,5 (85’ De Felice 5), Ripa 5. All. Bianco 5. A disp. Polverino, La Cagnina, Ferrini, Brunetti, Giunta, Sidibe, G. Esposito,Gomez.Giusto il calcio di rigore assegnato alla Sicula Leonzio, nel secondo tempo gestisce bene i cartellini in una partita che si stava facendo scorbutica e nervosa.