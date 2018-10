© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per Ricardo Cheù l’1 a 0 in casa del Sicula Leonzio è una vittoria epica: “Ho detto ai miei ragazzi di andare a fare la storia su questo campo dove la Sicula Leonzio non perdeva da venti partite - commenta il tecnico reatino al termine della prima vittoria in trasferta di questa stagione degli amarantocelesti. - Abbiamo preparato la gara per lottare e provare a vincerla e alla fine il risultato è stato giusto".Sull’episodio del rigore parato da Chastre, Chéu ancora una volta rivendica il valore del lavoro svolto durante la settimana: “C’è chi dice che il rigore è fortuna - osserva - ma sono due mesi che studiamo i rigori degli attaccanti e sapevamo dove avrebbe tirato Ripa”.In conclusione il tecnico amarantoceleste commenta la sua scelta di approdare in Italia: “Questo è un campionato paragonabile alla seconda divisione portoghese, soprattutto qui al Sud, e anche se in Italia ai massimi livello sono arrivati solo due portoghesi, Mourinho e Sousa, io sono convinto della scelta che ho fatto”.