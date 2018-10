PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti, dopo il turno di riposo, torna in campo per la sesta di andata sul campo della Sicula Leonzio.24'- Errore in disimpegno di Pepe che, di fatto, serve Russo. La conclusione dell'attaccante dal limite però è debole: blocca Chastre20'- Cartellino giallo per Marano, entrato in scivolata in ritardo su Maistro. E' il terzo giallo del match18'- Il Rieti ha qualche difficoltà ad impostare il gioco con pericolosità, la Sicula Leonzio, dopo aver fallito il calcio di rigore, tiene comunque il pallino del gioco in mano14'- Doppio cartellino giallo. Mirko Esposito per la Sicula Leonzio, Palma per il Rieti10'- Primo calcio d'angolo del match per la Sicula Leonzio, ne viene fuori una rimessa laterale in favore del Rieti7'- Chastre neutralizza il calcio di rigore. Ripa calcia male, bravo il portiere del Rieti6'- Calcio di rigore per la Sicula Leonzio, fallo di Pepe su un avversario. Ripa sul dischetto3'- Prima chance per la Sicula Leonzio, ripa colpisce di testa, pallone fuori di poco1'- Iniziata la gara. Sicula Leonzio in maglia bianconera, Rieti con maglia amaranto e croce celeste davantiNarciso, Talarico, Laezza, Aquilanti, Squillace, M.Esposito, D'Angelo, Marano, Sainz-Maza, Russo, Ripa. All. Bianco.Chastre, Papangelis, Pepe, Gigli, Gallifuoco, Palma, Diarra, Maistro, Vasilieou, Todorov, Cericola. All. Chéu.Giordano di Novara. Assistenti: De Ambrosis (Busto Arsizio) Tinello (Rovigo).Amarantocelesti che non hanno ancora fatto punti in trasferta al cospetto di una squadra che invece ha ottenuto in casa 6 dei 7 punti complessivi in campionato. Formazione pronosticata alla vigilia confermata: Gallifuoco agirà a destra al posto di Dabo, per il resto nessuna variazione, con Papangelis a sinistra, Gigli e Pepe centrali. Palma e Diarra avanti alla difesa, con Maistro, Vasilieou e Cericola a supporto di Todorov. Gondo partirà dalla panchina. Confermata anche la formazione della della Sicula Leonzio, con l'ex Giunta in panchina.