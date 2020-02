IL MODULO

RIETI - Se c'è una squadra, del girone C, che ha saputo sfruttare a dovere la finestra di mercato invernale, la Sicula Leonzio (nella foto di Cristian Costantino) è di certo quella che più di chiunque altra ne ha trovato giovamento. Undici punti in 6 gare, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, ma soprattutto la competitività di un organico che è stato affidato nuovamente a Grieco, esonerato ad ottobre (al suo posto Bucaro) per poi tornare nuovamente in sella dopo l'interregno-Salvalaggio, il suo vice peraltro.Al pari di Caneo, anche Vito Grieco adotta il 3-4-3, un modulo tattico che gli sta portando benefici soprattutto dal momento in cui la mediana è stata rafforzata dall'ex catanese Bucolo in coppia con Provenzano (ex Imolese). Due innesti che hanno rinvigorito particolarmente il gioco offensivo, dove il trio Bianchi-Lescano-Scardina si sta rendendo sempre più determinante ai fini della classifica. Certo, il -9 dalla salvezza diretta in questo momento sembra rappresentare una "barriera" difficile da raggiungere e scavalcare, ma la Sicula in questo momento fa la corsa sul Picerno, che è a -6, ma che oggi non spareggerebbe con la penultima (il Rende, ndr) perché ci sono più di otto punti di distanza tra le due posizioni.Inutile negare che quello di domani, domenica 1° marzo, contro il Rieti allo "Scopigno" (ore 15, arbitro Monaldi di Macerata) è a tutti gli effetti uno scontro diretto che, se vinto, consentirebbe alla Sicula di proseguire spedita la rincorsa al quintultimo posto e a una salvezza che partita dopo partita, i bianconero stanno costruendo proprio sull'oculatezza con cui è stato sfruttato il mercato invernale, un po' come accadde lo scorso anno al Rieti di Capuano.Mercoledì il pari in rimonta contro la Casertana (2-2) è costato un turno di squalifica proprio a Grieco che quindi non sarà in panchina domani, ma sull'undici di base nessuna defezione. Tra i pali l'ex portiere della Lazio, il lituano Marius Adamonis, in difesa il terzetto titolare composto da Ferrara-Bachini-Sosa, mentre in centrocampo sarà organizzato e gestito da Bucolo e Provenzano, con Parisi a destra e Bariti a sinistra. In attacco, come detto, Lescano punta centrale, Bianchi e Scardina a supporto.