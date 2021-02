Il Rieti si rinforza in difesa: ecco Giannetti ex Teramo e Triestina

RIETI - Aspettando di conoscere il nuovo attaccante, colui che dovrà rimpiazzare Giordano Fioretti, il Rieti si è assicurato fino a fine stagione, il difensore Eugenio Giannetti. Ventisette anni, di Ladispoli, Giannetti è passato per le giovanili di Padova e Inter, per poi esordire in C2 col Teramo ('12/'13). In serie D, invece, ha già vestito le maglie di Monterosi, Triestina, Fortis Juventus, Flaminia e Dro.

