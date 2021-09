Tutto esaurito per Sgarbi magistrali: domani il primo incontro all'Auditorium

Mercoledì 15 Settembre 2021, 17:54

RIETI - Tutto esaurito per Sgarbi magistrali, i due incontri con Vittorio Sgarbi organizzati dalla Fondazione Varrone a margine delle mostre in corso a Palazzo Dosi sul carro di Eretum e sulle opere d’arte di Amatrice e Accumoli. La prima lectio magistralis - Strada facendo. Il lungo viaggio del carro di Eretum - è in programma domani, 16 settembre, alle 17,30 all’Auditorium di Santa Scolastica, in via Terenzio Varrone 57.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta social sulla pagina Facebook della Fondazione Varrone e in diretta radiofonica sulle frequenze di Mep Radio Organizzazione. Il video integrale dell’evento sarà riproposto anche in tv, su Rtr al canale 174 e 865, sabato 18 settembre alle 21,15 e in successive repliche. Ciò per cercare di venire incontro alle tante richieste di partecipazione all’evento da parte del pubblico rimaste purtroppo inevase in ragione del numero di posti disponibili all’Auditorium, necessariamente ridotti per rispettare le prescrizioni anti-Covid.

Esauriti in poche ore anche i biglietti per la seconda lectio magistralis di Sgarbi, dal titolo L’arte di Amatrice e Accumoli, dal terremoto alla rinascita, in programma giovedì 23 settembre alle 17,30 sempre all’Auditorium di Santa Scolastica. Anche per quella è stata prevista la diretta Facebook e radiofonica e la trasmissione in tv.