Successo per la seconda edizione della sfilata “Il guado in passerella”

RIETI - Pubblico entusiasta e successo incredibile per la II edizione della sfilata "Il Guado in passerella" presentata per gli Eventi Estate nei Parchi del Lazio 2022. L’elegante sfilata di ecomoda, che ha avuto luogo presso le Sorgenti di Santa Susanna, comune di Rivodutri, è uno degli appuntamenti fissati per quest' anno dalla Riservalaghi per presentare il progetto sul guado, dalla terra alla passerella, avviato in collaborazione con la Stilista botanica Eleonora Riccio dal 2020.

Protagonista principale è proprio il guado, quest'antica pianta tintorea che, attraverso gli studi di anni compiuti dal Prof. Alberto Lelli esperto di tintura a Tino, la Riserva che dal 2005 coltiva questa pianta, le dimostrazioni didattiche di tintura a Tino dei tessuti, Eleonora Riccio che ci ha scoperto e contattato, ha dato l'opportunità di dare vita a questo progetto.

La passerella, che si è sviluppata lungo i vialetti del Giardino botanico della Sorgente, sotto l'ombra dei grandi alberi per terminare sul suggestivo ponte del Fiume Santa Susanna, ha fatto registrare il boom di partecipazione e consensi di pubblico. Un tripudio di colori le nuance degli abiti realizzati con i tessuti tinti con il guado. Il defilè è stato presentato dalla Riserva con l'intervento di Eleonora Riccio che ha briosamente illustrato quanto lavoro e quante maestranze occorrono per raggiungere tali risultati. Come in una favola, silhouette leggiadre camminavano tra la folla vestite con abiti fluttuanti, caratterizzati da tessuti pregiati, impreziositi da lavorazioni e ricami, che raccontano la cura minuziosa per il particolare e per le lucentezze raffinate. Scatti a non finire per catturare tanta bellezza.

A fine evento le modelle sono state accompagnate dal personale della Riserva in visita a Ripasottile, curiose di conoscere questa pianta che dona ai tessuti le nuance indaco e naturalmente altre foto in ricordo di una location che merita di essere immortalata.