di Emanuele Laurenzi

ULTIMO QUARTO

TERZO QUARTO

SECONDO QUARTO

PRIMA QUARTO

RIETI - Sconfitta assurda della Zeus Rieti che cade all’ultimo secondo contro Siena. Sul risultato della partita pesa un errore sull’ultima rimessa nella quale i reatini hanno regalato palla a Siena sul 77-77, consentendo ai toscani di andare a segnare per la vittoria sul 77-79.Questi i quintetti in campo:Tommasini, Hearst, La Torre, Olasewere, GigliSaccaggi, Sandri, Vildera, Kyzlink, EbanksIn avvio di ultimo periodo Hearst accorcia subito con un gioco da 3 (fallo e canestro) per il 55-57, poi Ebanks trova il nuovo 55-59 prima della tripla di Savoldelli che tiene Rieti incollata a Siena sul 58-59. Nel momento caldissimo della gara Ebanks si becca un fallo tecnico per proteste: Casini dalla lunetta sigla il libero per il 59-59 ma sulla successiva azione Rieti perde palla e Vildera sigla il 59-61. Il nuovo sorpasso lo sigla ancora Casini con una tripla che vale il 62-61, poi l’argentino costringe Casella al fallo in attacco e recupera palla, con Mecacci che chiama time out a 6’13 dalla fine. Al rientro Hearst segna da sotto e Rieti allunga sul 64-61, ma Vildera va a canestro e subisce fallo impattando sul 64-64 col libero supplementare a 5’37 dalla fine. A rimettere le cose a posto è ancora Casini con la tripla del 67-64 con cui si arriva a 5’ dalla fine.Gli ultimi 5’ si aprono con un canestro di Ebanks al quale replica subito Gigli per il 69-66. Siena non molla e Saccaggi dalla lunetta fa 2/2, con Hearst che dalla parte opposta fa lo stesso per il 71-68. I toscani si buttano in avanti ed Ebanks prende un altro fallo, ma dalla linea della carità fa 1/2 portando Siena sul 71-69 a 3’30 dalla fine. Rieti sbaglia la successiva azione d’attacco e sul capovolgimento di fronte ancora Ebanks subisce fallo e fa ancora 1/2 dai liberi per il 71-70 a 3’ dalla fine. Rieti sbaglia ancora in attacco e Sandri ancora dalla lunetta fa 1/2 e impatta sul 71-71 a 2’40 dalla fine. Rieti finalmente muove il tabellino con Hearst per il 73-71. Ad 1’30 dalla fine Kyzlink trova la tripla del sorpasso, ma Casini segna in penetrazione per il 75-74 e poi Ebanks commette fallo in attacco a 1’ dalla fine.Rossi chiama il time out per disegnare l’azione d’attacco ed è ancora Casini a segnare per il 77-74 sul quale Siena chiede ancora time out a 37” dalla fine. Al rientro in campo i toscani trovano un canestro pazzesco da 3 con Kyzlink che impatta sul 77-77 a 22” dalla fine. Rossi chiama ancora time out per disegnare l’ultima azione. Sull’ultima rimessa Rieti si addormanta, fa scadere i 5”, regala la palla a Siena che rimette e segna con Sandri il 79-77 che vale la vittoriaAvvio di secondo quarto segna canestri per quasi 2’, poi a sbloccare la situazione è Hearst che sale a quota 10 personali e mette il 41-38 prima che Kyzlink segni il 41-40. L’allungo di Rieti arriva con una tripla di La Torre per il 44-40, ma ancora Kyzlink segna 4 punti di fila e impatta sul 44-44 con cui si arriva al 25’.Rieti si ributta in avanti e trova il dominio sotto canestro con 3 extra possessi che portano alla tripla di Conti che, dall’angolo, segna il 47-44 a 4’20 dalla fine del terzo periodo, costringendo Mecacci a chiamare time out. Si torna in campo con Marini al posto di Gigli, momentaneamente fuori per un lieve infortunio. Simonovic svetta sotto canestro e mette il canestro del 47-46. Si lotta punto a punto e a 3’30 dalla fine Siena prima impatta con Simonovic, poi trova il sorpasso con Ebanks sul 48-50. Ad impattare è Casini con un canestro dalla media, poi lo stesso argentino commette fallo su Sandri che va in lunetta e fa 2/2 per il nuvo sorpasso Siena sul 50-52, poi lo stesso Sandro ruba palla e segna il +4 Siena a 1’ dalla fine del periodo. A riportare Rieti sotto è Conti che fa 2/2 dai liberi. Rieti prova a spingere, ma Hearst commette un fallo antisportivo che manda Saccaggi in lunetta a 20” dall’ultimo intervallo. Il play senese fa 1/2, poi sulla successiva azione subisce un altro fallo e va di nuovo in lunetta dove fa 2/2 per il 52-57 con cui si va all’ultimo riposo.Apertura di secondo periodo all’insegna dell’agonismo, con Siena che segna in schiacciata con Ebanks e Rieti che mette con Tommasini la tripla del 23-24. I toscani provano ancora ad allungare con Casella che mette un tiro da sotto, ma Rieti impatta con un 1/2 di Conti e una canestro di Casini per il 26-26 a 7’ dall’intervallo. Il sorpasso lo sigla ancora Casini con una tripla che vale il 29-26 con cuij si arriva al 15’.Ad impattare ci pensa Ebank con un canestro e fallo, 3 punti che portano l’americano a 10 personali e valgono il 29-29. Replica subito Savoldelli per il nuovo 31-29. Si lotta punto a punto con canestri ed errori da una parte e dall’latra. A 3’ dall’intervallo le squadre vanno sul 33-33 dopo due canestri di Savoldelli e Gigli per Rieti e di Vildera e Casella per Siena. A 2’30 Siena rimette il naso avanti con un 1/2 di Lestini che vale il 33-34, poi Kyzlink trova in contropiede il 33-36, ma a bloccare il tentativo di fuga dei toscani è ancora il capitano Gigli che sigla il 35-36 sul quale Mecacci chiama ancora time out. Al rientro Rieti trova il sorpassonin contropiede con Tommasini, poi Saccaggi sigla il controsorpasso ma a fil di sirena Hearst mette il canestro del 39-38 con cui si va al riposo. A bordocampo intanto ricompare Olasewere con un vistoso tutore e con le stampelle. Si teme un brutto infortunio al ginocchio sinistro.Squadre che partono contratte e non si segna per oltre 1’, poi si sbloccano gli attacchi e nel giro di 1’ si va 6-6 con 2 triple di Siena con Saccaggi e Sandri e tripla di Hearst e canestro da sotto di Gigli. Siena prova ad allungare con 2 Ebanks e Kyzlink, ma Rieti resta sul 9-12 con una tripla di La Torre e poi pareggia al 5’ con una tripla di Hearst peril 12-12.Si fa male Olasewere. L'infortunio sembra grave. Il giocatore è fuori dal parquet.Nel momento di massimo agonismo si fa male Olasewere che cade male sul ginocchio sinistro ed è costretto ad uscire scortato dai medici. Siena prova ad allungare con Ebanks che segna una tripla, ma Rieti ribalta tutto con due triple di Tommasini e Carenza che portano Rieti sul 18-15 a 2’40 dalla fine del primo periodo, costringendo Mecacci a chiamare time out. Al rintro Siena trova l’allungo con una canestro di Sandri e 5 punti di Kyzlink (1 tripla) che valgono il 18-22 a 1’08 con Rossi che chiama subito time out, ma nell’ultimo minuto raccoglie solo un libero di Tommasini per il 19-22 con cui si va al primo riposo.