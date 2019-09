© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica riparte l’avventura delle giovanili nazionali del Rieti: contro i pari età della Sambenedettese in campo scenderanno gli Under 17 e gli Under 15 di Lega Pro.Un’avventura che avrà nuovi protagonisti, come il tecnico dei Giovanissimi, Claudio Gerini, individuato dalla società reatina proprio nelle ultime ore, ma soprattutto una nuova filosofia come spiegato direttamente dal responsabile del settore giovanile amarantoceleste, Nicola Costanzo: «L’idea è di mettere in campo un progetto che abbia come caratteristica la continuità - dichiara il nuovo dirigente del Rieti - Non dobbiamo pensare solo a questa stagione ma dobbiamo aver un orizzonte più ampio. Solo attraverso la programmazione i settori giovanili possono crescere e dare frutti. In queste settimane ho lavorato a stretto contatto con il direttore sportivo Pierluigi Di Santo e abbiamo cercato di ricostruire e ricucire un ambiente che la scorsa stagione aveva deciso di intraprendere una strada diversa da quella che noi riteniamo più idonea per una società come quella del Rieti. Abbiamo deciso di recuperare quella reatinità che era stata un po’ persa: ciò perché crediamo in primo luogo che si possano valorizzare giovani del luogo magari accompagnandoli con innesti mirati ove necessario, in seconda istanza un ragazzo che indossa la maglia della propria città siamo certi che metterà il doppio dell’impegno e non ultimo vogliamo che il Rieti torni un punto di riferimento per il movimento calcistico del territorio e far tornare anche attraverso le giovanili gente allo stadio in modo anche di ripagare gli sforzi e i sacrifici che il presidente Riccardo Curci in questi anni sta sostenendo».In campo a San Benedetto domenica alle 13 giocheranno prima gli Under 15 e poi gli Under 17 di Fabio Gentili alle 15: «Come il campionato Berretti, gli Allievi e i Giovanissimi di Lega Pro sono tornei molto impegnativi - continua Costanzo - il nostro obiettivo principale sarà crescere, divertirci e valorizzare i nostri giovani calciatori che, seppur più giovani degli avversari, schiereremo infatti molti ragazzi sotto-età, potranno fare bene grazie ai tecnici che abbiamo individuato: Lorenzo Pezzotti, Fabio Gentili e Claudio Gerini hanno il carattere e le conoscenze tecnico-tattiche per far bene. E’ necessario comprendere i risultati a breve termine, seppur importanti non sono fondamentali, comunque qualora ce ne sia bisogno o si presenti l’opportunità a dicembre potremmo intervenire per risolvere le criticità che si presenteranno».