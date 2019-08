ECCO COSTANZO

RIETI - Prima squadra sì, ma anche settore giovanile. In casa Rieti sono ore febbrili, si lavora a 360° per completare il mosaico in ogni sua parte e tra un annuncio ed un'operazione di mercato, nel quartier geenrale amarantoceleste si lavora anche per restaurare un vivaio che necessita innanzitutto di una guida, oltre che degli allenatori ai quali affidare le tre formazioni nazionali.Innanzitutto il responsabile del settore giovanile, perché dopo la reggenza estiva affidata al team manager Dino Pezzotti, la società sta per affidare l'incarico a Nicola Costanzo, ex direttore sportivo della Lupa Roma e del Cre.Cas.Cresciuto calcisticamente a Castrovillari, inizia la sua carriera in Eccellenza ad appena 17 anni con la squadra della sua città: in C2 con la Vibonese, in D con il Casale, ancora tra i professionisti in C1 con la Paganese, per poi tornare in Serie D a Castrovillari, da dove si muove per Gaeta. Laureato in Giurisprudenza, Costanzo è un avvocato affermato che non gli impediscono però di dedicarsi alla sua più grande passione: il calcio. Nel 2016 al Centro Tecnico Federale di Coverciano ottiene l'abilitazione alla professione e all’iscrizione all’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e tra le sue esperienze c'è anche quella dello scorso anno con la Lupa Roma di Marco Amelia, che poche settimane fa ha alzato bandiera bianca chiudendo definitivamente l'attività sportiva.Il Rieti non lo ha ancora annunciato, ma da giorni, ormai, Nicola Costanzo è in città e lavora costantemente e quotidianamente fianco a fianco al diggì Di Santo e al resto della dirigenza.E una delle prime scelte fatte da Costanzo (anch'essa da ufficializzare) è stata quella di affidare la formazione Berretti a Lorenzo Pezzotti, ex allenatore del Cantalice in Promozione, ma anche dello stesso settore giovanile amarantoceleste, nel quale si è messo in evidenza con la formazione Allievi Regionali due stagioni fa quando a poche ore di distanza dalla promozione in C della prima squadra, con una rete di Priolo (oggi in forza alla rosa di Mariani, ndr) al Cantalice conquistò il titolo regionale e la promozione alla categoria Elite.La sensazione è che quella di Lorenzo Pezzotti non sarà una scelta unica nel suo genere: è intenzione di Costanzo e della società, di affidarsi ad altri tecnici "made in Rieti" ed un altro nome caldo, per certi versi legati anche ad un imminente closing societario, sembra essere quello di Stefano Scaricamazza, ex tecnico della Valle del Tevere, qualora nella "partita" resti in gioco anche l'ex presidente Enzo De Santis, che al di là del legame di parentela (è il suocero dell'allenatore) ha sempre manifestato stima professonale nei confronti di Scaricamazza.