RIETI - Dal 7 al 13 ottobre 2019 Aid organizza la quarta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (Eda).L’iniziativa prevede un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, organizzati a livello locale da 1.000 volontari, di oltre 70 sezioni provinciali Aid, in collaborazione con 300 istituzioni tra enti pubblici e istituti scolastici.Titolo della manifestazione di quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità”. «Tutti siamo, allo stesso tempo, uguali e diversi: abbiamo tutti gli stessi diritti ma ognuno di noi ha le proprie caratteristiche. Basta guardarci per capire che siamo tutti diversi ed è proprio questa la nostra ricchezza più grande: l’importante è rispettarla e rispettare gli uguali diritti di ciascuno. L’unico contrappeso che quindi può equilibrare il binomio “Diversi e Uguali” è l’equità: permettere a ciascuno di raggiungere la propria meta utilizzando gli strumenti e le strategie che gli sono più funzionali, in base alle sue esigenze». Questo è l’auspicio dell’Associazione Italiana Dislessia, per una società davvero inclusiva.In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia la Sezione di Rieti al fine di promuovere la diffusione di metodologie didattiche inclusive per l’insegnamento della matematica organizza"Diversi e uguali alle prese con la matematica"Giovedì 10 ottobre dalle ore 15,30 alle ore 18,30Sala Consiliare dell’ente Provincia di Rieti via Salaria 3 RietiSeminario di formazione per docenti di tutte le materieL’evento sarà condotto da Adele Maria Veste e Tiziana Gaspari.Il seminario è rivolto ai docenti di tutte le materie dal momento che, come riportato in "Conflitti di significato nell'incontro della matematica con le altre discipline" da Carlo Dapueto del Dipartimento di matematica dell'Università di Genova: «Nell'insegnamento della matematica sono presenti attività di modellizzazione che coinvolgono domini di conoscenza propri di altre discipline. Molti concetti matematici, prima di essere formalizzati, vengono introdotti, in modi più o meno intuitivi, facendo riferimento a conoscenze e terminologie relative ad altri ambiti disciplinari. D'altra parte, nell'insegnamento delle altre materie spesso si impiegano (o si introducono) concetti matematici».L'esperienza inoltre ha messo in evidenza come le indicazioni e le strategie utili per l'apprendimento della matematica trovino applicazione anche nell'apprendimento di tutte le materie scientifiche, della musica, dell'educazione motoria e delle materie umanistiche e letterarie.Citando Galileo Galilei: «La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto».La partecipazione è gratuita nel limite dei posti disponibili. E’ richiesta l’iscrizione online e sarà rilasciato attestato.Per iscriversi https://www.aiditalia.org/it/attivita/1223"Come può essere così difficile?"Martedì 8 ottobre dalle ore 16,30 alle ore 18,30Liceo Artistico A. Calcagnadoro via Togliatti RietiUn’esperienza d’immedesimazione, una corretta informazione sui disturbi specifici dell’apprendimento per favorirne la conoscenza e l’accettazione delle caratteristiche mediante laLezione partecipata ispirata all’omonimo film documentario che consente ai partecipanti di immedesimarsi e sperimentare l’ansia, la frustrazione e la tensione che caratterizzano l’esperienza scolastica dei ragazzi con diagnosi di DsaLa lezione sarà condotta da Francesca Erculei, genitore, presidente della sezione Aid di Ascoli Piceno, dislessico adulto. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti nel limite dei posti disponibili. E’ richiesta l’iscrizione online e sarà rilasciato attestato. Per iscriversi https://www.aiditalia.org/it/attivita/1224Tutte le attività sono realizzate con il Sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del Centro Territoriale per l’Inclusione e con il Patrocinio della Provincia e del Comune di Rieti.