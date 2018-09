Ultimo aggiornamento: 08:48

RIETI – In occasione della Settimana Europea dello sport, quest’anno programmata dal 23 al 30 settembre, oggi, sabato 29 settembre, dalle 18 alle 24, Il Centro Federale Territoriale di Cantalice si presenta alle società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi nati nel 2005/2006 e alle loro famiglie presso il Campo Sportivo Comunale del paese, in via Andrea Costa snc.L'obiettivo dell’ “Open-Day”, realizzato sotto la guida del responsabile organizzativo Francesco Spognardi, è quello di far vivere a giovani calciatori e calciatrici delle società reatine partecipanti all’iniziativa il clima che si respira all’interno di un Centro Federale Territoriale, e di informare gli adulti presenti sulle diverse attività del progetto, sia per ciò che concerne la parte tecnica che si svolgerà in campo, sia per le parti formative ed informative che si terranno, invece, in aula. La manifestazione, infatti, si comporrà di vari momenti, in particolare due classici e un terzo speciale, dedicato alla Notte Bianca dello sport.Di seguito, le tre fasi principali dell’evento nel dettaglio:• Incontro di presentazione rivolto a tutti i genitori, dirigenti, tecnici, allievi/e, a cura del responsabile organizzativo, responsabile tecnico e responsabile area psicologica del Centro Federale Territoriale (durata: circa 1h);• Attività in campo: calciatori e calciatrici dovranno presentarsi muniti del kit personale di gioco, oltre ai parastinchi, alla copia del certificato d’idoneità all’attività sportiva (all’attività agonistica per chi abbia compiuto il dodicesimo anno d’età), un paio di scarpe ginniche ed un paio di scarpe da calcio (durata: circa 1h e 30 min);• Partita di calcio camminato tra lo staff tecnico/organizzativo del Centro Federale Territoriale ed i tecnici, genitori ed addetti ai lavori che vogliono cimentarsi in questa nuova modalità del gioco del calcio. Nel corso di questa attività, per tutti i calciatori e le calciatrici che hanno preso parte all’attività tecnica precedente e per gli altri bambini e ragazzi presenti presso l’impianto, verrà organizzata una “Scuola di tifo”, a cura dello psicologo del Centro Federale Territoriale.