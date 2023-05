Settimana della Croce Rossa: la bandiera esposta in Comune dall’8 al 14 maggio

RIETI - Anche Rieti celebra la settimana dedicata alla Croce Rossa. L’8 maggio, infatti, ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno. E anche quest’anno la Croce Rossa Italiana mette in campo una serie di iniziative dedicata alla ricorrenza nella settimana tra l’8 e il 14 maggio.

Lunedì 8 maggio il presidente del Comitato Cri Rieti, Roberto Maiolati, è stato ricevuto in Comune dall’assessore allo sviluppo economico e ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli per la consegna della bandiera della Croce Rossa successivamente esposta dal Palazzo Comunale, dove rimarrà fino a domenica prossima. L’iniziativa rientra nella consueta partnership di Croce Rossa con Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani per dare massima visibilità alle celebrazioni.