di Raffaella Di Claudio

RIETI - Lo striscione della discordia. Non ha fatto in tempo a essere affisso lungo la statale Salaria per pubblicizzare la terza edizione del «Motor Sound Festival» di Passo Corese che subito è stato bollato come sessista da un gruppo di donne residenti in Sabina, promotrici di una petizione per chiederne la rimozione. Avvenuta per opera degli organizzatori della manifestazione che si terrà il 16 giugno nella frazione farense, non appena è giunta la notizia in Comune e prima ancora che la petizione,...