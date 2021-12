Servizio civile, la Provincia di Rieti mette a disposizione tre progetti. Calisse: «Opportunità unica»

RIETI - Sono tre i progetti avviati quest'anno nell'ambito del Servizio Civile dalla Provincia di Rieti: “Mappare un territorio per la fruizione sportiva e ricreativa", "Il racconto della natura, contribuiamo a conoscere e a valorizzare i beni naturali e culturali dell’Appennino" e "Arte e cultura per la ricostruzione delle Terre Mutate".

Per partecipare è possibile presentare domanda entro le 14.00 del 26 gennaio 2022 all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it e scegliere uno dei tre progetti sopra menzionati. In tutta Italia sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile, 44 i posti totali sui tre progetti messi a disposizione dall'Ente. Tutti i progetti avranno una durata di 12 mesi. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.

Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha sottolineato come «La Provincia si riconferma anche quest'anno un punto di accesso stabile al Servizio Civile rinnovando l'offerta ogni anno con progetti votati alla promozione territoriale. Invito i giovani a partecipare al bando, è un'opportunità unica».