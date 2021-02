Si è chiusa l'esperienza di Servizio Civile Universale presso la Provincia di Rieti per 12 ragazzi

RIETI - Si è chiusa oggi l'esperienza di Servizio Civile Universale presso la Provincia di Rieti per 12 ragazzi che avevano vinto a fine 2019 la possibilità di vivere un anno di formazione e lavoro presso l’istituzione di via Salaria.

I ragazzi si sono riuniti stamane in Aula Consiliare, nel rispetto della normativa anti contagio, per ricevere un saluto dal Consigliere con delega alle Politiche giovanili, Fabio Nobili, e dal Presidente Mariano Calisse, i quali hanno ringraziato di cuore i ragazzi per il loro supporto alle attività dell’ente: «In questo anno così complesso, non abbiamo potuto conoscervi quanto avremmo voluto, non abbiamo potuto condividere in presenza molti aspetti del vostro progetto, tutto incentrato sulla valorizzazione del patrimonio culturale provinciale. Tuttavia ci auguriamo che il bilancio di questa esperienza sia per voi positivo e che vi sarà di aiuto e stimolo nel vostro percorso professionale futuro. L’ente continuerà a investire nei progetti di SCU e più in generale nel cogliere ogni opportunità di coinvolgimento attivo dei giovani».

