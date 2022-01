Rappresentanza nazionale volontari delegazione Lazio: «Servizio civile universale opportunità per i giovani»

RIETI - E’ pubblicato il bando attraverso il quale i giovani tra i 18 ed i 28 anni possono candidarsi a prendere parte ai vari progetti di Servizio Civile Universale. Una opportunità per i giovani non soltanto per trovare un’autonomia economica ma soprattutto per mettersi in gioco e mettere a disposizione della collettività le proprie qualità. Tanti i progetti attivi a livello nazionale ma anche per esperienze all’estero.

Anche il territorio reatino offre innumerevoli opportunità d’impiego nei diversi enti che quest’anno sono stati accreditati presso il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale. Pubbliche amministrazioni, enti no profit, enti afferenti al Terzo Settore, al volontariato, tutti offrono la possibilità per i giovani di affacciarsi al mondo del lavoro e magari comprendere meglio la società in cui si vive mettendo a frutto le proprie idee od aspirazioni.

La Rappresentanza, creata in seno al Servizio Civile Universale per aiutare i volontari anche in fase di orientamento, è una istituzione che fa da raccordo tra i volontari in servizio, gli enti ed il Dipartimento. Svolge il suo ruolo primario che è quello di far conoscere l’esperienza del Servizio Civile e fare formazione ai ragazzi riguardo i loro diritti e doveri in seno a questo. E’ articolata a vari livelli partendo da quello nazionale per passare alle singole regioni.

Tutti i volontari in servizio potranno candidarsi a diventare rappresentanti e tutti potranno votare i propri candidati preferiti. Il biennio in corso vede la Delegazione formata da 5 membri a livello regionale di cui 2 (Valentina Preziosi e Simone Vulpiani) provenienti proprio dal territorio reatino e quindi sensibili alle problematiche ma anche alle qualità e prospettive degli enti afferenti a questo territorio. Si auspica quindi una importante partecipazione al bando nazionale che possa fornire giovani motivati a fare bene per sé stessi ma anche per la Repubblica visto che il Servizio Civile Universale ha tra i propri tanti obiettivi quello della “difesa non armata della Patria”.