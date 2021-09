Servizi turistici, proseguono le giornate di formazione al Comune di Rieti

Martedì 21 Settembre 2021, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 15:36

RIETI - Proseguono le giornate di formazione offerte dal Comune di Rieti ad operatori, tecnici e associazioni di categoria in merito all’introduzione del nuovo portale telematico “Pay Tourist” dedicato alla gestione dei servizi turistici e dell’imposta di soggiorno.

Dopo la formazione del personale del Comune di Rieti che si occuperà dei servizi di back office, oggi si è tenuta la seconda giornata di formazione nella sala consiliare del Comune di Rieti dedicata ai rappresentanti, agli operatori e ai tecnici delle Associazioni di categoria, alla presenza del Vicesindaco e assessore al turismo Daniele Sinibaldi. Una giornata utile non soltanto per l’aspetto formativo ma anche sotto il punto di vista informativo con l’Ente che ha recepito alcune osservazioni proposte dagli operatori finalizzate al miglioramento del servizio, anche in previsione dell’utilizzo del nuovo portale.

La terza giornata formativa si terrà giovedì 30 settembre alle ore 9.30 con un webinar a cui sono stati invitati tutti i titolari di alberghi, b&b, affittacamere, case-vacanze e agriturismi. Per la formazione di giovedì 30 settembre è necessario registrarsi al seguente link: https://my.demio.com/ref/DNg1bUFPEVq5mHHG,