RIETI - Modifiche temporanee nell'erogazione dei servizi sociali distrettuali forniti dalla Comunità Montana del Velino. Lo rende noto l'ente, in seguito alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ecco le principali modifiche dei servizi:- Le Assistenti Sociali riceveranno solo per appuntamento nel rispetto degli orari già previsti per i singoli sportelli Comunali;- Il Servizio di Trasporto Sociale è sospeso fatta eccezione per le richieste relative a cure indifferibili e terapie salvavita;- Gli interventi d’inclusione sociale attivati tramite tirocini extracurriculari sono sospesi;- Sono sospesi tutti i progetti del Servizio Civile;- Il Servizio di Assistenza Domiciliare, viene garantito, con la previsione in favore dei beneficiari del servizio di interventi a “Supporto per la popolazione anziana”: consegna a domicilio di spesa, farmaci e altri beni di prima necessità; commissioni e disbrigo pratiche burocratiche (le modalità di attivazione e numero telefonico vengono meglio specificate sotto);Anche le attività del Centro Famiglie svolte “in presenza”, presso la sede di Posta, sono sospese ed in alternativa viene attivato lo “Sportello telefonico per le famiglie” a cui rivolgersi per: informazioni, orientamento e presa in carico delle richieste; colloqui psicologici telefonici; supporto psico-educativo telefonico; monitoraggio attivo di tutte le famiglie e dei genitori con bambini entro il primo anno di vita.Quindi in seguito al Dpcm 11 marzo 2020 #IoRestoaCasa recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Centro Famiglie Velino, situato presso la VI Comunità Montana del Velino, modifica temporaneamente i suoi servizi introducendo attività a distanza a supporto di tutte le famiglie. È attivo uno sportello telefonico dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì, e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00, al numero 370/3719214.