RIETI - Procede senza sosta la campagna acquisti del Basket Contigliano, serie D umbra, che dopo essersi assicurata le prestazioni del duo Martelucci-De Angelis, pesca nuovamente in serie C Silver.Dalla Npc Willie è arrivato Francesco Festuccia, playmaker dotato di ottime qualità, protagonista nelle ultime tre stagioni con la maglia della Npc Willie, con la quale vanta la vittoria di un campionato di serie D.Alla corte di coach Brunelli ci sarà anche Maurizio Petroni, giocatore d'esperienza e affidabilissimo, vanta una lunghissima esperienza sui parquet, ha indossato inoltre le casacche di Rieti e La Foresta in C1. Si allarga anche lo staff tecnico, affianco di coach Brunelli e Gabriele Turani, siederà Lorenzo Franceschini, già allenatore di numerose formazioni reatine in passato.Diramato il calendario provvisorio del campionato, al quale prenderanno parte oltre a Contigliano, anche Babadook e Npc Fara in Sabina, si parte il 5-6 ottobre. Tutte impegnate in trasferta le reatine, con Contigliano ospite a Città di Castello, Babadook a Spoleto, impegno a Perugia per la Npc Fara.