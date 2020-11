La serie D si ferma per i recuperi: il Rieti tornerà in campo il 15 e il 18 novembre casi di Covid permettendo

RIETI - La serie D si ferma e riprenderà il 29 novembre. Tutto ciò per recuperare le gare non giocate causa Coronavirus. Il Rieti, che attualmente ha 11 positivi al Covid, dovrebbe scendere in campo il 15 e il 18 novembre rispettivamnete col Porto Sant'Elpidio in casa e la Recanatese in trasferta.

La nota del Dipartimento Interregionale

Il Consiglio del Dipartimento Interregionale comunica:

- di dare priorità al recupero di tutte le gare rinviate sino ad oggi, con conseguente necessità di differimento dei turni di gare di campionato già programmati dall’8 al 22 Novembre, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari;

- che, di conseguenza, l’8, il 15, il 18 e il 22 novembre saranno disputate le gare fino ad oggi rinviate come da calendario di seguito riportato, dovendo sin da ora intendersi che i recuperi indicati come da Comunicati Ufficiali sino ad oggi pubblicati sono sostituiti, per lo svolgimento delle gare, da quanto di seguito riportato;

- che, successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato;

- che, in conformità alle vigenti disposizioni, è consentito lo svolgimento degli allenamenti nelle forme previste.

Il calendario dei recuperi finora fissati nel girone F

Domenica 8 novembre

Girone F: Real Giulianova-Cynthialbalonga

Domenica 15 novembre

Girone F: Matese-Aprilia, Rieti-Porto S. Elpidio

Mercoledì 18 novembre

Girone F: Aprilia-Vastese, Cynthialbalonga-Campobasso, Recanatese-Rieti, Porto S. Elpidio-Real Giulianova

Domenica 22 novembre

Girone F: Vastese-Olympia Agnonese, S. Nicolò Notaresco-Aprilia

La calendarizzazione dei recuperi ha tenuto conto della cronologia delle gare rinviate per ciascun girone e del completamento degli isolamenti fiduciari ed obbligatori ancora in atto. Le rimanenti gare da recuperare, non indicate nel prospetto, saranno calendarizzate con successivo comunicato

Ultimo aggiornamento: 15:48

