RIETI - In serie D umbra, campionato dove militano tre reatine Basket Contigliano, Babadook&Friends e Npc Fara in Sabina, primi movimenti di mercato per la formazione contiglianese, mentre è ancora alle prese con la scelta del coach Fara, in stand-by il mercato dei gialloneri invece.A Contigliano, i primi due volti nuovi del roster che prenderà parte alla prossima stagione, sono Stefano Martelucci e Emanuele De Angelis. Martelucci classe 1984, ala pivot di 202 cm, vanta una carriera lunghissima in giro per l'Italia tra i campi di B e C, oltre ad aver indossato la maglia della Nsb Rieti in serie A1, rappresenta un colpo di assoluto valore per la categoria.Il secondo colpo è Emanuele De Angelis, nelle ultime stagione ha militato in serie C Silver tra le file della Npc Willie, dopo l'esperienze nei settori giovanili della Foresta Rieti, Casalpusterlengo, Virtus Roma e Latina. Oltre ai due nuovi acquisti, ufficiali le conferme di capitan Gabriele Turani, Luigi Tosti, Simone Seri e Carlo Cappellanti, attivo anche il mercato sul fronte under, nei prossimi giorni sono attese altre ufficialità.