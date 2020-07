Rieti, l'assistente reatino Angelo Spoletini promosso in serie D

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo Marco Marchioni, ecco un altro reatino in serie D. Si tratta dell'assistente Angelo Spoletini, classe 1991, futuro avvocato, che festeggia nel migliore dei modi il decennale di appartenenza all'Aia. Lo ha sancito il Comitato Nazionale dell'Aia che ha deliberato sui quadri della prossima stagione.Le prime partite di Spoletini nel 2010 nei Giovanissimi, poi scala le graduatorie fino alla Seconda categoria. Cinque anni fa la decisione di appendere il fischietto e di impugnare la bandierina: prima nelle gare di Promozione, poi in Eccellenza. L'ultima stagione è stata un crescendo di prestazioni, molto spesso al fianco di arbitri della Cai (Eccellenza e Promozione da tutta Italia) oppure di esordienti per contribuire alla loro crescita.Al lockdown aveva inanellato 25 uscite stagionali in ogni zona del Lazio. Tra le designazioni più importanti dell'ultima stagione vanno segnalate le sfide Montespaccato-Ottavia, Atletico Lodigiani Gaeta e l'ultima, prima dello stop dovuto alla pandemia, il 1° marzo a Paliano per il big match col Sora al fianco dell'arbitro leccese Andrea Recupero, anch'egli promosso in serie D.